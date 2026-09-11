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Ura.ru: ГОСТ определяет состав «Докторской» и «Брауншвейгской» колбас

Ura.ru: ГОСТ определяет состав «Докторской» и «Брауншвейгской» колбас

Качественную колбасу можно выбрать по маркировке, составу, внешнему виду и цене. Для классической «Докторской» основными ингредиентами должны быть говядина и свинина, сообщает URA.

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