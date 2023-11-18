ispace не сдается: японская компания запланировала вторую миссию на Луну

Концепт посадочного модуля Resilience и микролунохода / © ispace На этот раз стартап планирует отправить на естественный спутник Земли посадочный модуль Resilience и микролуноход, которые сделают снимки и даже соберут образцы грунта.
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