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Царьград

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Александр Новак: Россия увеличила выпуск нефтепродуктов на НПЗ

Александр Новак: Россия увеличила выпуск нефтепродуктов на НПЗ

В России введены новые установки на НПЗ, что увеличило производство нефтепродуктов. Александр Новак сообщил на совещании, что ситуация с бензином улучшилась, а количество заправок с бензином выросло.

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