Мединский: украинцы иронично относятся к теории о «независимой стране»

Владимир Мединский сообщил, что на Украине с иронией воспринимают идеи о «независимой Украине». В программе «Рассказы из русской истории» он подчеркнул, что Михаил Грушевский, основатель украинской историографии, пытался создать такую концепцию, искажая исторические факты.