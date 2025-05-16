Мединский: украинцы иронично относятся к теории о «независимой стране»

Владимир Мединский сообщил, что на Украине с иронией воспринимают идеи о «независимой Украине». В программе «Рассказы из русской истории» он подчеркнул, что Михаил Грушевский, основатель украинской историографии, пытался создать такую концепцию, искажая исторические факты.
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