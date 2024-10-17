Политик Бутьерес: победа Харрис угрожает безопасности границ США

Кандидат в американский конгресс Дэниел Бутьерес выразил мнение, что потенциальная победа кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис может иметь катастрофические последствия для безопасности границ США.
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