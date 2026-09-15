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Аргументы и Факты

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Врач Рафикова назвала минусы популярной модели питания файбермаксинг

Врач Рафикова назвала минусы популярной модели питания файбермаксинг

Резкий переход к модели питания, носящей название файбермаксинг, может привести к вздутию и диарее. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказала врач-диетолог, специалист Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения НМИЦ эндокринологии им.

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