Врач Рафикова назвала минусы популярной модели питания файбермаксинг

Резкий переход к модели питания, носящей название файбермаксинг, может привести к вздутию и диарее. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказала врач-диетолог, специалист Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения НМИЦ эндокринологии им.
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