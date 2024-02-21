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Украина либо наша часть, либо наш враг? Третьего не дано?

Украина либо наша часть, либо наш враг? Третьего не дано?

Виктор Анисимов  *** Украина либо наша часть, либо наш враг, такие публикации всё чаще стали появляться на разных ресурсах от известных экспертов и аналитиков.

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Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
&quot;Украина должна исчезнуть полностью&quot;. Это верно! Но даже если исчезнет Украина, как государство, то украинцы то никуда не денутся. И с этой заразой терапевтическими методами бороться невозможно.
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8 час.
Сергей Туренко
Нужно всех отправить в гейропу. Они так хотели туда, что забыли о своих корнях, о своих дедах, положивших свои жизни чтобы их дети и внуки жили в мире. Нет им никакого прощения и нечего с ними возиться. Очень будет дорого стоить их переформатирование.
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7 час.
T
Teodor
Проблем будет меньше, в будущем, если украина исчезнет с политической карты Мира.
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6 час.

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