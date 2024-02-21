"Украина должна исчезнуть полностью". Это верно! Но даже если исчезнет Украина, как государство, то украинцы то никуда не денутся. И с этой заразой терапевтическими методами бороться невозможно.

Сергей Туренко

Нужно всех отправить в гейропу. Они так хотели туда, что забыли о своих корнях, о своих дедах, положивших свои жизни чтобы их дети и внуки жили в мире. Нет им никакого прощения и нечего с ними возиться. Очень будет дорого стоить их переформатирование.