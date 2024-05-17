Путин пообещал инвесторам из Китая льготы и доступ к технологической базе

Россия готова дать китайским инвесторам экономические льготы и доступ к технологической базе, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия Российско-китайского Экспо и форума межрегионального сотрудничества в Харбине.
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