Этикет без пафоса

Есть особый уровень воспитания, когда вы всё умеете, но никому не доказываете этого. Он не звенит фамильным серебром, не оттопыривает мизинец над чашкой и не требует аплодисментов.
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