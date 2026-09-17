ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Этикет без пафоса

Этикет без пафоса

Есть особый уровень воспитания, когда вы всё умеете, но никому не доказываете этого. Он не звенит фамильным серебром, не оттопыривает мизинец над чашкой и не требует аплодисментов.

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