Путин попросил Козлова доложить о работе межправкомиссии с КНДР

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова доложить о работе межправительственной комиссии России и КНДР, сопредседателем которой является глава Минприроды.
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