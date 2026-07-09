Эрдоган подарил европейским лидерам именные пистолеты с гравировкой и комплектом боевых патронов

После завершения саммита НАТО в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преподнёс ряду европейских лидеров необычные дипломатические подарки — именные пистолеты с индивидуальной гравировкой и комплект боевых патронов.
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