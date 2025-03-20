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10 самых разрушительных землетрясений, произошедших на Земле за последние 100 лет

Землетрясение в Непале. 25 апреля 2015 в Непале произошло одно из самых разрушительных на планете землетрясений, которое унесло жизни более 3000 человек и превратило в руины множество зданий и исторических памятников.

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