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  • epobedimski
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Мужская доля. Врач рассказал, почему мужчины до 60 умирают в 7 раз чаще дам

Мужская доля. Врач рассказал, почему мужчины до 60 умирают в 7 раз чаще дам

Почему молодые, успешные и вроде здоровые мужчины порой умирают в 35-60 лет? Вчера в 42 года скоропостижно скончался от сердечного приступа старший вице-президент крупного российского банка Николай Васёв.

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