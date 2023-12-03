Мужская доля. Врач рассказал, почему мужчины до 60 умирают в 7 раз чаще дам

Почему молодые, успешные и вроде здоровые мужчины порой умирают в 35-60 лет? Вчера в 42 года скоропостижно скончался от сердечного приступа старший вице-президент крупного российского банка Николай Васёв.
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