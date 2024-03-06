Территория Героев...(126)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Полковник Хазиев АлмазБригада полковника Алмаза Хазиева выполняла задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских боевиков.
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