Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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Территория Героев...(126)

Территория Героев...(126)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Полковник Хазиев АлмазБригада полковника Алмаза Хазиева выполняла задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских боевиков.

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Галина Дудкевич
Вечная память героям!
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