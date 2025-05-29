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Пассажир с криками о помощи побежал к бортпроводнику, повалил его на пол и угодил под суд

Пассажир с криками о помощи побежал к бортпроводнику, повалил его на пол и угодил под суд

Пассажир авиакомпании American Eagle напал на бортпроводника на рейсе в США и угодил под суд. Об этом сообщает ABC7 Chicago.

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