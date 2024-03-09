Бедные богатые украинцы

Несмотря на философское зерно в названии статьи, которое отражает весь шизофренический дуализм украинского бытия и наталкивает на размышления, абсолютное большинство украинских граждан, ныне проживающих на территории, подконтрольной киевскому режиму, после победы русского оружия будут крутить у виска пальцем, если вздумают эту статью прочесть.