Для чего нужно 3 отсека в стиральной машине

Стиральная машина просто незаменимая вещь в наше время, мы сильно к ней привыкли и часто пользуемся, однако многие до сих пор не знают:Для чего нужны 3 отсека в лотке для стирального порошка Чем отличаются режимы стирки и для чего они нужны.