Арбатова: Россиянок больше не пугает перспектива стать матерью-одиночкой

Арбатова рассказала об отношении российского общества к желающим родить при отсутствии мужа россиянкам @ Егор Алеев/ТАСС Tекст: Татьяна Косолапова Одноких российских женщин старше 30 лет не пугает перспектива родить ребенка без мужа и подвергнуться за это осуждению со стороны общества, сказала газете ВЗГЛЯД писательница, общественная деятельница Мария Арбатова.