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Арбатова: Россиянок больше не пугает перспектива стать матерью-одиночкой

Арбатова: Россиянок больше не пугает перспектива стать матерью-одиночкой

Арбатова рассказала об отношении российского общества к желающим родить при отсутствии мужа россиянкам @ Егор Алеев/ТАСС Tекст: Татьяна Косолапова Одноких российских женщин старше 30 лет не пугает перспектива родить ребенка без мужа и подвергнуться за это осуждению со стороны общества, сказала газете ВЗГЛЯД писательница, общественная деятельница Мария Арбатова.

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Комментарии
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sss
вот именно - &quot;декларируя&quot;
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