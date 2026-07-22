"Нападать на учителя станет опаснее, чем на обычного прохожего": Путин подписал особый указ

Царьград Фото: Коллаж Царьграда Учредитель Царьграда Константин Малофеев прокомментировал указ, подписанный главой государства Владимиром Путиным.
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