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Пятый канал

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«Говорит о престиже профессии»: Путин подчеркнул значение конкурсов для педагогов

«Говорит о престиже профессии»: Путин подчеркнул значение конкурсов для педагогов

Сегодня по всей стране чествуют тех, кто может объяснить будущим поколениям самые сложные явления, а заодно направить на нужный путь.

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