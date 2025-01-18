Петтер Нортуг о завершении карьеры Бо: «Йоханнесу знать лучше. Если он принял такое решение, значит, оно верное»

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону объявил, что уйдет из спорта после текущего сезона. «Йоханнесу знать лучше, и, если он принял такое решение, значит, оно верное.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мама Костылевой: «Мне по барабану наглая семейка Саранчи. У Лены нет контракта. А вот в академии Плющенко этот нарыв останется»
- Роднина об отстранении России: «Вряд ли наши футболисты сильно переживают. У них и так все хорошо»
- Соболенко о том, что выступает без флага: «Если его вернут, будет здорово, а если нет, то все в порядке»
Свежие комментарии