29,08,24 Селидово -Карловка Последствия боевых действий в районе Красноармейска. Военнослужащие ВС РФ установили боевое знамя своего подразделения на здании медицинского учреждения в окрестностях Карловки.
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29,08,24 Селидово -Карловка Последствия боевых действий в районе Красноармейска. Военнослужащие ВС РФ установили боевое знамя своего подразделения на здании медицинского учреждения в окрестностях Карловки.
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