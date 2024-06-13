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Джо Маззулла о Джерри Уэсте: «Он был очень строг к своим близким, но очень сильно о них заботился. Говорил о своих чувствах на моем языке»

«Мой первый год в колледже был неудачным. Джерри позвонил мне. Много ругался, сказал, что я крупно облажался, но у меня есть возможность добиться чего-то в этой жизни.

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