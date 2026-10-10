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Царьград

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Шлиссик повзрослел после выхода в Ладогу: нерпа стала собраннее

Шлиссик повзрослел после выхода в Ладогу: нерпа стала собраннее

Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы отметили, что после выхода в открытую Ладогу Шлиссик стал собраннее и серьёзнее, а его поведение теперь напоминает Крошика в возрасте трёх-четырёх лет.

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