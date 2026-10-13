Сибига утверждает, что США продолжают предоставлять Киеву разведданные Глава украинского МИД Сибига заявил, что, вопреки недавним заявлениям, США продолжают снабжать Киев данными спутниковой разведки.
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