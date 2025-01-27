К праворульным машинам есть особое требование

Вопрос от читателя «За рулем»:– Трещины запрещены с левой стороны лобового стекла. Касается ли это праворуких машин? Какой штраф?Голобородько Даниил, Новосибирская область– В соответствии с приложением 7 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) наличие трещин на ветровых стеклах транспортных средств в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя, не допускается.