Как вести себя во время теракта: основные правила, которые спасут жизнь

Теракт в концертном зале Crocus City Hall, жертвами которого стали 137 человек, а десятки пострадавших остаются в больнице, заставил человечество вновь задуматься о том, что жизнь хрупка и может оборваться в любой момент.
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