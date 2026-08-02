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Уничтожение книги как условие правомерности. Спор об обучении моделей ведётся о судьбе произведения. Между тем исчезает экземпляр — и правового режима для этого нет

Определением от 23 июня 2025 года по делу Bartz v. Anthropic суд Северного округа Калифорнии признал добросовестным использованием деструктивное сканирование правомерно приобретённых печатных книг для формирования обучающего корпуса языковых моделей.

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