В связи с возможными ударами БПЛА в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), расположенном более чем в 2300 километрах от границы с Украиной, объявлен режим повышенной готовности, сообщил глава региона Руслан Кухарук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым