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Русская весна

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Режим Зеленского возводит фортификационные сооружения в ряде областей (ФОТО)

Режим Зеленского возводит фортификационные сооружения в ряде областей (ФОТО)

Киевский режим возводит фортификационные сооружения в Киевской, Харьковской и Сумской областях. В Киевской области установлено уже 10 тысяч «зубов дракона», сообщил глава киевской Облвоенадминистрации Сергей Попко.

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Комментарии
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Константин Самарин
Им-бы надо окопы подо Львовом рыть.
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