Режим Зеленского возводит фортификационные сооружения в ряде областей (ФОТО)

Киевский режим возводит фортификационные сооружения в Киевской, Харьковской и Сумской областях. В Киевской области установлено уже 10 тысяч «зубов дракона», сообщил глава киевской Облвоенадминистрации Сергей Попко.
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