Интересная жизнь с Vera Star Наверняка все в курсе скандала, который развернулся вокруг миллионного шопинга Елены Зeлeнскoй, на который она отравилась в Нью-Йорке.
Скандал с женой экс-комика купившей в США драгоценности не миллион долларов, продолжает набирать обороты
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Мангуш
Помните ещё в советское время анекдот про то, как у какой нации отношение к царству- хохол заявил: нацаревав бы и вцик. Похоже что Зеля и не хохол и не еврей, т.к. он уже достаточно нацеревав, но почему-то ещё не вцик. Стало быть страшно жаден. Ну что же , он просто не знает, что жадность фраера сгубила и будет ему к одиннадцати туз.
Ответить
2 час.
ЛМ
Людмила Медведева
Жаль ,что не получится как с семьей Чаушеску
Ответить
1 час.
Андрей Васильченко
Да просто эта Елена соучастница клоуна в отмывании бабла. Накупила драгоценности, значит, они уже её, а не часть кредитов, украденная мужем.
Ответить
56 сек.
Свежие комментарии