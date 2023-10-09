Скандал с женой экс-комика купившей в США драгоценности не миллион долларов, продолжает набирать обороты

Евгений Мангуш

Помните ещё в советское время анекдот про то, как у какой нации отношение к царству- хохол заявил: нацаревав бы и вцик. Похоже что Зеля и не хохол и не еврей, т.к. он уже достаточно нацеревав, но почему-то ещё не вцик. Стало быть страшно жаден. Ну что же , он просто не знает, что жадность фраера сгубила и будет ему к одиннадцати туз.