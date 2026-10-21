Крупнейшие биржи Азии по обороту — Шанхай (7,4 трлн долларов), Токио (6 трлн долларов), Шэньчжэнь (5,3 трлн долларов), Гонконг (5 трлн долларов) и Индия (3,5 трлн долларов).
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