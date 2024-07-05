Представлен трейлер аниме “Бэтмен-ниндзя против Лиги якудза” Компания Warner Br...

Представлен трейлер аниме “Бэтмен-ниндзя против Лиги якудза”Компания Warner Bros. Japan посетила выставку Anime Expo, чтобы представить тизер-трейлер к сиквелу мультфильма “Бэтмен-ниндзя против Лиги Якудзы” (Batman Ninja vs.
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