«Позволит опередить США»: Китай создаст спутниковую навигационную систему нового поколения

КНР объявила о планах по развитию национальной навигационной спутниковой системы BeiDou, целью которого является вывод на орбиту аппаратов нового поколения, призванных значительно улучшить работу сети.
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