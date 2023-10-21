Какие технологии в ближайшем будущем перевернут наш быт

Летом прошлого года мы с вами обсуждали, какие новые технологии пойдут в ближайшем будущем в массы подобно тому, как вошли в нашу жизнь в последние годы удалёнка, параллелепипеды с едой и прокатные самокаты.
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