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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Какие технологии в ближайшем будущем перевернут наш быт

Какие технологии в ближайшем будущем перевернут наш быт

Летом прошлого года мы с вами обсуждали, какие новые технологии пойдут в ближайшем будущем в массы подобно тому, как вошли в нашу жизнь в последние годы удалёнка, параллелепипеды с едой и прокатные самокаты.

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