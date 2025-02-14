Applied Materials озвучила слабые прогнозы на текущий отчетный период

Applied Materials, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, прогнозирует выручку во втором квартале 2025 финансового года ниже среднерыночных ожиданий, поскольку обострение геополитической напряженности, по оценкам компании, скажется на продажах ее оборудования для производства микросхем, пишет Reuters.