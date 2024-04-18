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Yasno: Украине уже на этой неделе может не хватить электрогенерации

Yasno: Украине уже на этой неделе может не хватить электрогенерации

Украина может столкнуться с нехваткой электрогенерации в четверг, 18 апреля. Такое заявление озвучил в своем Facebook* гендиректор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко.

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