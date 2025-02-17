В Алтайском крае сотрудники транспортной полиции завершили расследование уголовного дела о нелегальном обороте табачных изделий

Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России совместно с сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю пресекли реализацию табачной продукции, не имеющей специальных (акцизных) марок, предусмотренных законодательством.
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