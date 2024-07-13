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Шарапова пришла на женский финал «Уимблдона»

Шарапова пришла на женский финал «Уимблдона»

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова присутствует на финале «Уимблдона» между Жасмин Паолини и Барборой Крейчиковой.

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