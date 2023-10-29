Reuters назвало причину замедления переговоров между ЦАХАЛ и ХАМАС

Переговоры между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и руководством палестинского движения ХАМАС продолжились после расширения операций израильской стороной в секторе Газа, однако в настоящее время они проходят гораздо более медленно.
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