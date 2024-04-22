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Пашинян: Ереван не собирается воевать за Нагорный Карабах

Пашинян: Ереван не собирается воевать за Нагорный Карабах

Ереван не собирается начинать войну за Нагорный Карабах с Азербайджаном и не имеет никаких амбиций за пределами международно признанных границ, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает ArmTimes.

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