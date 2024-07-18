После очередного рейда приставов на дорогах Астрахани два водителя стали пешеходами

А остальные автолюбители, имевшие задолженности, оплатили свыше полумиллиона. Вчера судебные приставы совместно с сотрудниками УГИБДД провели в Астрахани очередной рейд по выявлению должников среди водителей.
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