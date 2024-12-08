Эрдоган отметил большую важность следующих месяцев для Турции и для мира

Все возможные шаги в связи с большой важностью ближайших двух-трех месяцев для мира в целом и для Турции в частности предпринимает Анкара, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 8 декабря на встрече с молодежью в Газиантепе, сообщает государственный телеканал TRT Haber.