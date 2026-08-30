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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никонов извинился перед Мелошем после драки: «Очень переживаю, не хотел нанести травму. Дай Бог, чтобы все обошлось»

Нападающий московского «Динамо» Андрей Никонов принес извинения защитнику минского «Динамо» Николасу Мелошу после драки в финале Кубка мэра Москвы.

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