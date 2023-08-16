В Новосибирске стартовал Окружной патриотический форум

Торжественное открытие форума прошло на площадке Дома культуры им. Октябрьской революции. Перед ДК развернулась экспозиция раритетной техники, работали интерактивные площадки, участники могли подписать бойцам на передовую открытки проекта #ЯВИЖУ.
Торжественное открытие форума прошло на площадке Дома культуры им. Октябрьской революции. Перед ДК развернулась экспозиция раритетной техники, работали интерактивные площадки, участники могли подписать бойцам на передовую открытки проекта #ЯВИЖУ.
Свежие комментарии