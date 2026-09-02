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110km.ru: лизинг помогает сохранить оборотный капитал для развития бизнеса

110km.ru: лизинг помогает сохранить оборотный капитал для развития бизнеса

Руководители компаний, планирующие обновление автопарка или расширение производства, часто сталкиваются с вопросом: купить технику или взять ее в лизинг? Покупка требует значительных единовременных вложений и может сделать бизнес уязвимым к непредвиденным ситуациям.

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