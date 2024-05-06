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Алкогольный напиток, от которого самое слабое похмелье

Алкогольный напиток, от которого самое слабое похмелье

Даем не самый очевидный ответ на самый очевидный вопрос. фото: AIБольшинство пьющих граждан нашего замечательного общества интуитивно научились вычислять напитки, которые причиняют им наибольшее или наименьшее похмелье.

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