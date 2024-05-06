Алкогольный напиток, от которого самое слабое похмелье

Даем не самый очевидный ответ на самый очевидный вопрос. фото: AIБольшинство пьющих граждан нашего замечательного общества интуитивно научились вычислять напитки, которые причиняют им наибольшее или наименьшее похмелье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии