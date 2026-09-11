QatarEnergy купит долю в проекте по добыче нефти у побережья Анголы

Катарская QatarEnergy расширяет присутствие в нефтегазовом секторе Африки. Компания договорилась вместе с Shell и государственной Sonangol E&P об участии в разработке двух шельфовых участков у берегов Анголы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Скидка на Urals в...
- ЮГ Конец света назна...
- АЛ Дружественные стр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым