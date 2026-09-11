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QatarEnergy купит долю в проекте по добыче нефти у побережья Анголы

QatarEnergy купит долю в проекте по добыче нефти у побережья Анголы

Катарская QatarEnergy расширяет присутствие в нефтегазовом секторе Африки. Компания договорилась вместе с Shell и государственной Sonangol E&P об участии в разработке двух шельфовых участков у берегов Анголы.

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