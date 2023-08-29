А раньше почему молчали? Немцы рассекретили информацию о том, кто стоит за взрывом "Северных потоков" — увы, это не американцы

Надежда

На кого рассчитана эта хрень!?( Только полный дебил поверит, что у чубатых имеются возможности провернуть такое хитропродуманное дело. Там явно торчат уши наглосаксов, которые приказали зеленому нарику "признаться" в том, что это они взорвали газопровод, иначе последует жесткое наказание! И скоро зелебобик обязательно признается во всем, даже в подрыве Рейхстага в 1945г.!)😀