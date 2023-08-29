А раньше почему молчали? Немцы рассекретили информацию о том, кто стоит за взрывом "Северных потоков" — увы, это не американцы
В сентябре прошлого года Европу потряс поистине масштабный по степени абсурда и внезапности теракт, который стал одним из самых белых пятен всего общеизвестного конфликта.
Комментарии
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Глупости и дебилизм оценка этого опуса. Видимо еще понадобиться пару лет, чтобы озвучить настоящих бомбил.
На кого рассчитана эта хрень!?( Только полный дебил поверит, что у чубатых имеются возможности провернуть такое хитропродуманное дело. Там явно торчат уши наглосаксов, которые приказали зеленому нарику "признаться" в том, что это они взорвали газопровод, иначе последует жесткое наказание! И скоро зелебобик обязательно признается во всем, даже в подрыве Рейхстага в 1945г.!)😀
Статья ни о чем. Так - набор слов
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