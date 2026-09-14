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Лунев — о кричалке про «Спартак»: «Я поднял руку вверх, но ничего не говорил»

Лунев — о кричалке про «Спартак»: «Я поднял руку вверх, но ничего не говорил»

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев рассказал, почему не стал участвовать в потасовке в конце матча 8-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

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